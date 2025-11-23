Để câu hỏi cũ không còn phải nhắc lại

Bạo lực trên cơ sở giới là vấn đề đã “xưa như trái đất” nhưng cũng rất thời sự.

Cách đây 2 tuần Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”. Ngay sau đó các địa phương cũng đồng loạt phát động; nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ đã tổ chức những hội thi, diễn đàn, chương trình giao lưu thu hút sự tham gia của rất nhiều người. Ở khu vực công cộng, dọc các tuyến đường giao thông có rất nhiều băng rôn cảnh báo hành vi vi phạm, khuyến nghị việc làm để thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới, hạn chế bạo lực trên cơ sở giới.

Những sự kiện dày đặc, những hình thức truyền thông rộng khắp đã có tác động trực quan vào suy nghĩ. Nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi cho lương tâm, trách nhiệm của mình và soi chiếu vào những khuyến nghị hành vi.

Truyền thông đa dạng vừa trực quan sinh động, vừa âm thầm lặng lẽ đã làm tốt sứ mệnh của mình. Nhưng những khẩu hiệu hành động và hình thức tuyên truyền ấy như thường lệ cũng sẽ kết thúc sau khoảng hơn nửa tháng nữa khi tháng hành động kết thúc. Tình trạng bạo lực giới vẫn tái tiếp diễn ở nơi này, nơi kia, trong những mái nhà hay ở cả nơi công cộng.

Làm gì để sự lay thức không chỉ là câu chuyện nhất thời? Sức mạnh truyền thông là rất lớn, nhưng cũng rất tốn kém, chiến dịch truyền thông dù rất quyết liệt nhưng cũng không thể dài hơi được.

Chủ đề năm 2025 đặt ra là “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Kỷ nguyên số với các ứng dụng kinh tế số, xã hội số đã trở nên phổ biến. Nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các hoạt động chuyển đổi số đã đến tận thôn bản, ứng dụng số đi vào cuộc sống thường ngày của người dân. Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Kỷ nguyên số tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa... Cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong công việc và cuộc sống.

Nghĩa là kỷ nguyên số sẽ tạo ra những cơ hội tiếp cận, việc làm nhiều hơn cho phụ nữ, trẻ em gái, họ sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng, thu nhập, để trở nên cân bằng hơn trong gia đình và xã hội. Nhưng quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức; phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối...

Để hạn chế bạo lực trên cơ sở giới, bên cạnh tận dụng môi trường số để đẩy mạnh truyền thông, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái, rất cần các biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế những tác động mặt trái. Với trách nhiệm đồng hành, sự tận tâm và nỗ lực của cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, đoàn thể, nhất là tổ chức phụ nữ, chúng ta hy vọng sẽ xóa bỏ được những hạn chế, tồn tại lâu nay trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, câu hỏi “Sau cao điểm sẽ như thế nào” sẽ không còn phải nhắc lại.

Thái Minh