Luận Thành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sau 5 tháng hoạt động, chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Luận Thành đã xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Luận Thành hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến.

Xã Luận Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Luận Thành, Xuân Cao và thôn Hợp Nhất, xã Luận Khê cũ, với dân số hơn 16.000 người, gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh. Để nâng cao sự hài lòng của người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã đã bố trí cán bộ, công chức luân phiên trực tiếp tiếp nhận, tư vấn và hướng dẫn TTHC cho người dân ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động; tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị, phản ánh của người dân một cách kịp thời, đầy đủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đồng thời, duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết TTHC...

Tại Trung tâm PVHCC xã đã thực hiện niêm yết 427 TTHC bằng bản giấy và có mã QR; niêm yết đầy đủ 42 TTHC được miễn phí, lệ phí khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ của công dân trên bảng tin điện tử... Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng/trước hạn, hạn chế để xảy ra chậm muộn. Những thông tin, địa chỉ hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện TTHC cũng được niêm yết công khai đầy đủ. 100% công chức tại Trung tâm PVHCC xã được tập huấn, đào tạo kỹ năng giải quyết công việc và giao tiếp hành chính.

Đang làm thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh tại Trung tâm PVHCC xã, ông Lương Ngọc Lai, thôn Tiến Hưng 1, chia sẻ: “Từ khi sáp nhập xã, đây là lần đầu tiên tôi đi kê khai hồ sơ theo hình thức đăng ký trực tuyến tại Trung tâm PVHCC xã. Tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong thao tác, nhưng được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình, thủ tục giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và giảm vướng mắc khi thực hiện, tôi rất phấn khởi”.

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Luận Thành, Lê Hữu Giáp cho biết, từ khi đi vào hoạt động, trung tâm đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công chức hỗ trợ người dân trong việc cài đặt, sử dụng phần mềm, hướng dẫn làm các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến, nhất là với người lớn tuổi không thành thạo công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ trong thực hiện các TTHC một cách hiệu quả. Với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã đã ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ trang thiết bị với hệ thống máy lấy số xếp hàng tự động, máy cảm ứng tra cứu thông tin, hệ thống kết nối mạng trực tuyến, mạng nội bộ... để phục vụ công dân đến giao dịch.

Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn do khối lượng thực hiện TTHC giải quyết lớn, nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình của người dân tăng cao, gây áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong khi số lượng và chất lượng cán bộ chưa đồng đều, cơ sở hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và phần mềm thiếu ổn định, Trung tâm PVHCC xã vẫn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công vụ. Từ ngày 1/7 đến 27/11, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 1.881 hồ sơ (gồm: 1.832 hồ sơ trực tuyến, 49 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,6% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Kết quả, đã giải quyết 1.844 hồ sơ (đúng và trước hạn 1.246 hồ sơ; đúng hạn 597 hồ sơ); đang giải quyết 37 hồ sơ trong hạn. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,94%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cầm Bá Lâm khẳng định: “Chuyển đổi số gắn với cải cách TTHC đã mang lại thay đổi rõ nét về cung cách phục vụ và chất lượng giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính tại địa phương thông qua việc đơn giản hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh cải cách TTHC với trọng tâm là cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và ứng dụng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xã sẽ tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp để lắng nghe phản ánh, giải quyết vướng mắc, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Bài và ảnh: Phan Nga