Hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính cho cán bộ cấp xã

Sáng 15/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân, xử lý đơn thư cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy.

Trong đó, tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ tiếp công dân trong việc tiếp, đối thoại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thời hạn, quy trình xử lý, giải quyết đơn thư; hướng dẫn kĩ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Thành Nam truyền đạt chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hội nghị cũng hướng dẫn công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự; trao đổi những nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy các xã, phường về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời cập nhật các quy định, kiến thức cơ bản trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực này.

Lan Phương