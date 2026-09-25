Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa

Sáng 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Nguyễn Văn Bình công bố các quyết định.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thông qua Tờ trình Đề án thành lập các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy đã trao Quyết định cho các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy trao quyết định cho các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; Thông báo phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và quý IV năm 2026; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và quý IV năm 2026; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, những nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh thống nhất tại hội nghị lần thứ nhất là cơ sở pháp lý quan trọng để Đảng ủy hoạt động nền nếp, đúng nguyên tắc; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, Văn phòng Đảng ủy tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và chương trình công tác để Đảng ủy sớm ban hành, tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, khi Trung ương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, Thường trực Đảng ủy cần chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và các nội dung liên quan, bảo đảm đồng bộ với quy định của Trung ương, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các cấp ủy trực thuộc, yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức; xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác quý IV năm 2026 và chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy và các bộ phận tham mưu, giúp việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả cần đạt được.

Cùng với đó, các cấp ủy khẩn trương cụ thể hóa quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành các chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng năm, từng quý để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ đề ra được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng đề nghị tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, quyết định, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đến cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lê Hợi