Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã

Chiều 21/9, tại xã Luận Thành, Đoàn kiểm tra số 1193 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công tác cán bộ năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc và Xuân Chinh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã nêu trên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cán bộ; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm túc.

Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ được triển khai đúng thẩm quyền, quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Việc khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quan tâm, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Luận Thành Cầm Bá Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành Lôi Quang Vũ phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, tại một số xã, đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu, cơ cấu chưa đồng đều; khối lượng công việc lớn, trong khi năng lực chuyên môn, kỹ năng tham mưu, tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. Công tác đánh giá, xếp loại ở một số nơi chưa thật sự gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin còn khó khăn...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến - Phó Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy.

Khẩn trương rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí, sử dụng phù hợp; gắn đánh giá cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và mức độ tín nhiệm.

Cùng với đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ; quan tâm quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt.

Các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

Phan Nga