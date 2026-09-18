Cảnh giác với “vỏ bọc ngôn từ” nhằm dẫn dụ “bẻ lái” hành vi của một bộ phận thanh niên

Thanh niên, nhất là thế hệ gen Z có ưu thế về công nghệ và nhanh nhạy với xu hướng song cũng là bộ phận dễ bị tác động, dụ dỗ, lôi kéo vì non trẻ về nhận thức và thiếu bản lĩnh về chính trị. Lợi dụng điểm yếu này, các thế lực thù địch đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội với các “vỏ bọc ngôn từ” để tiêm nhiễm, dẫn dụ và kích hoạt hành vi manh động, bột phát của giới trẻ.

Hội nghị tập huấn tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ, đoàn viên thanh niên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tháng 9/2025, tại Nepal, các cuộc biểu tình của thanh niên đã bị các luồng thông tin trên mạng xã hội liên tục “bơm nhiệt”, thổi phồng và dẫn dắt bằng các “vỏ bọc ngôn từ” theo hướng đối đầu, khiến phong trào nhanh chóng vượt khỏi kiểm soát. Khi các thông điệp kích động lặp lại với cường độ cao đã tác động đến cảm xúc, hành vi, thúc đẩy một bộ phận thanh niên từ trạng thái quan sát sang tham gia hành động cực đoan. Hệ quả là một “cuộc cách mạng đường phố” đã nổ ra, lan rộng đi kèm với xung đột bị đẩy lên cao trào, số người thiệt mạng và người bị thương tăng sau cuộc biểu tình, trật tự xã hội bị phá vỡ.

Khác với các sự kích động, chống phá trực diện ở Nepal, ở nước ta với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại thực hiện các hành vi chống phá bằng thủ đoạn lập các hội, nhóm ảo để tung tin giả hoặc kích hoạt các chiến dịch truyền thông xuyên tạc dưới các “vỏ bọc ngôn từ” để xâm nhập nhận thức, cảm xúc, gieo rắc hoài nghi nhằm từng bước “bẻ lái” hành vi của một bộ phận thanh niên. Vụ kêu gọi tụ tập dưới danh nghĩa đặt hoa tưởng niệm tại “gốc cây 55” lan truyền trên mạng xã hội chính là biểu hiện của hoạt động nhằm thu hút thanh niên để thực hiện âm mưu "cách mạng đường phố” tại nước ta. Đây là sự việc liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại gốc cây số 55 đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) vào năm 2025, song gần đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, lại được các phần tử phản động đào lại nhằm gây xôn xao dư luận và dậy sóng mạng xã hội. Trên các trang mạng xã hội do các đối tượng lập ra, các đối tượng đã “chế biến”, giật tít mập mờ, mang tính dẫn dụ như “hoa đòi công lý tại gốc cây 55”; “đã có một vụ xung đột ngay tại gốc cây 55”; “gốc cây 55 có phải là một hình thức phản kháng”... nhằm tạo dựng làn sóng a dua trên không gian mạng. Đồng thời thực hiện âm mưu hiện thực một phong trào thanh niên tự phát trong một bộ phận thanh niên. Song âm mưu này đã hoàn toàn bị cộng đồng mạng cũng như nhiều bạn trẻ bóc trần.

Kẻ xấu luôn cố gắng tạo dựng ngọn cờ trong giới trẻ, ra sức tung hô những ngọn cờ đó là người có khả năng “phản biện xã hội”, “lãnh đạo” làm cho họ đắm chìm trong ảo mộng về vị thế của mình trong xã hội, từ đó kích động thái độ chống đối đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Song nhìn ra thế giới, có thể nhận thấy, đối với những nước xảy ra “cách mạng đường phố” thì hậu quả không thể đong đếm. Trong khi Việt Nam vẫn đã, đang là một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển. Đây là niềm mơ ước của không ít người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Phải khẳng định, đặc điểm địa chính trị và nhất là lịch sử Việt Nam và các nước cũng hoàn toàn khác nhau. Để có được hòa bình, độc lập, dân chủ như hiện nay, hàng triệu người con của dân tộc ta đã anh dũng hy sinh. Hòa bình, độc lập của nước ta không được quy đổi bằng vật chất, bằng định lượng mà được quy đổi, được tính bằng máu, bằng sinh mạng của lớp lớp cha ông đã ngã xuống. Đó là cái giá mà dân tộc Việt Nam đã trả mà ít quốc gia nào làm được. Bởi vậy, đứng trước các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, thế hệ trẻ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động; làm thất bại âm mưu “cách mạng màu” của các thế lực thù địch.

Bài và ảnh: Lê Phượng