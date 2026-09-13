Đừng biến mình thành “điểm nghẽn” trong dòng chảy tư tưởng của Đảng

“Đảng cũng như thân thể một con người. Mệnh lệnh và nghị quyết cũng như mạch máu. Mạch máu chạy đều khắp thân thể thì người mạnh khỏe. Mạch máu dừng lại đâu, không chạy thì chỗ đó sẽ tê liệt, sinh bệnh. Mệnh lệnh và nghị quyết đi mau, đi suốt từ trên đến dưới, công tác mau chóng, việc gì cũng xong xuôi. Nó ngừng lại cấp nào, từ cấp đó trở xuống là tê liệt, không biết đường nào mà công tác”.

Đó là lời ví von rất sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Soi chiếu từ lời nhắn nhủ ấy, phải chăng với những ai còn lười biếng, còn hình thức, còn đối phó khi học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng là đang tự biến mình thành “điểm nghẽn” trong dòng chảy tư tưởng của Đảng.

Mới đây, ngày 8/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công văn số 755-CV/TU về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng. Nội dung công văn nói rõ công tác học tập nghị quyết phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Động thái này không chỉ nhằm lập lại trật tự trong một hội nghị, mà sâu xa hơn là nhắc lại một nguyên tắc rất căn bản: Đã là nhiệm vụ chính trị thì phải được thực hiện bằng thái độ chính trị nghiêm túc. Nghị quyết của Đảng không phải những dòng chữ nằm yên trên giấy. Từ nghị quyết đến cuộc sống là cả một quá trình, trong đó cán bộ, đảng viên là những người trực tiếp tiếp nhận, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Nếu người thực hiện không hiểu nghị quyết thì làm sao triển khai đúng? Nếu không tập trung lắng nghe thì lấy đâu ra nhận thức đầy đủ? Và nếu ngay từ hội nghị quán triệt đã thiếu nghiêm túc, liệu có thể đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình đưa nghị quyết vào thực tiễn? Vì thế, thái độ tại một hội nghị học nghị quyết không phải chuyện riêng của mỗi cá nhân. Bởi vậy: có mặt là yêu cầu tối thiểu, có trách nhiệm mới là yêu cầu cốt lõi.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khi đánh giá về công tác xây dựng Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ: Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vẫn có biểu hiện hình thức. Đây là một nhận định khách quan, phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm trong sinh hoạt Đảng hiện nay.

Phải chăng từ nhận thức? Đó là vẫn còn một bộ phận đảng viên, người học nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, lười học Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Hoặc là có biểu hiện xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị.

Nhớ lại lời Bác, cán bộ, đảng viên phải học lý luận: thứ nhất, “học để sửa chữa tư tưởng”; thứ hai, “học để tu dưỡng đạo đức cách mạng”; thứ ba “học để tin tưởng”; thứ tư, “học để hành”. Bởi theo Người: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” và “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”.

Việc chấn chỉnh lề lối học tập nghị quyết nhằm khắc phục bệnh hình thức. Học tập và đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng tinh thần tự giác, trách nhiệm cao nhất chính là cách đảng viên thể hiện lòng trung thành với sự nghiệp của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Nguyễn Hường