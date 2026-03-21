Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Xác minh vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/3, Công an xã Hoằng Hóa cho biết, đơn vị đang đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một nữ sinh trên địa bàn bị đánh hội đồng.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh và video clip dài hơn một phút, ba thiếu nữ liên tục tấn công một bạn nữ mặc áo đồng phục học sinh bằng tay, chân khiến người này không thể chống đỡ.

Đáng chú ý, một người trong nhóm còn sử dụng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, khiến nạn nhân sau đó nằm bất động. Sau khi dừng tay, nhóm này còn tiến lại gần để vạch mắt kiểm tra tình trạng của nạn nhân.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, nhiều người đứng gần chứng kiến nhưng không có động thái can ngăn mà dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của nhóm thiếu nữ.

Thời điểm cụ thể xảy ra vụ việc vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Hóa và đang được địa phương và cơ quan chức năng làm rõ.

Từ khóa:

#Đánh hội đồng #Nữ sinh #Công an xã #Vụ việc #Mạng xã hội #Dùng điện thoại #Điều tra làm rõ #Nạn nhân #Thiếu nữ #Mũ bảo hiểm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh