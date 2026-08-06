Sẵn sàng phương án ứng phó ngập lụt, đảm bảo an toàn công trình đê điều

Chiều 6/8, làm việc với các xã Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Thăng Bình, Tượng Lĩnh, Công Chính về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các xã chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sẵn sàng ứng phó với ngập lụt do mưa bão và đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra công trình hồ Công Cắt bị sự cố trong mưa lũ năm 2025.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra công trình hồ Công Cắt tại xã Công Chính; kiểm tra trọng điểm xung yếu cống Mã Lai bị sự cố lồng mang, công tác chuẩn bị vật tư phục vụ xử lý giờ đầu các công trình thủy lợi, đê điều tại xã Nông Cống.

Đoàn công tác kiểm tra phương án đảm bảo an toàn cống Mã Lai tại xã Nông Cống.

Đoàn công tác đề nghị các xã chủ động rà soát, thống kê cụ thể số lượng hộ, nhân khẩu nằm trong vùng trũng thấp, nguy cơ ngập lụt cao, từ đó xây dựng phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ sơ tán, cứu hộ Nhân dân khi có mưa lớn gây ngập lụt khu dân cư. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo đời sống của Nhân dân tại các điểm sơ tán.

Các xã phối hợp với đơn vị thủy nông tổ chức vận hành các trạm bơm, công trình tiêu thoát nước hiệu quả, triển khai ra quân làm thủy lợi, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy các sông trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư phòng, chống thiên tai tại xã Nông Cống.

Trong những năm qua, hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn các xã thuộc huyện Nông Cống (cũ) đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, có nhiều điểm đê, kè, cống và công trình thủy lợi đã xuống cấp. Do đó, các xã cần chuẩn bị vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng huy động xử lý giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình.

Đình Hà