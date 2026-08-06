Các xã thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai xây dựng chi tiết kịch bản ứng phó

Ngày 6/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại các xã Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Tiên Trang, Quảng Chính và Quảng Ngọc.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc với xã Quảng Ngọc về công tác phòng, chống thiên tai.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các xã, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai ở từng địa phương.

Riêng đối với các xã trọng điểm, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Tiên Trang, Quảng Chính, Quảng Ngọc, đoàn công tác đề nghị chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, xây dựng chi tiết các kịch bản ứng phó với từng tình huống, có phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn các điểm đê xung yếu...

Đến thời điểm này, xã Quảng Ngọc là trọng điểm, thường xuyên bị ảnh hưởng về thiên tai đã chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại vật tư phòng, chống thiên tai.

Đối với công tác ứng phó thiên tai nói chung, đoàn công tác đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ về chủng loại và số lượng vật tư phòng, chống bão lụt, đảm bảo thuận lợi trong vận chuyển; xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, sát với thực tế; điều phối lực lượng linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả; đảm bảo thông tin liên lạc liên tục, thông suốt khi xảy ra thiên tai nghiêm trọng.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra trọng điểm đê xung yếu làng Dũng, xã Quảng Chính.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai. Cùng với đó, quan tâm dành nguồn lực nạo vét kênh mương, vớt bèo mảng, giải tỏa cây cối, bụi rậm trong khu vực bãi sông, lòng sông, khơi thông dòng chảy, đảm bảo phát huy tối đa khả năng tiêu thoát lũ của hệ thống kênh mương, sông ngòi.

Trịnh Tuấn Anh