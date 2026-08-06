Khen thưởng nhiều cá nhân tỉnh Hủa Phăn có thành tích trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và cá nhân của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có thành tích xuất sắc trong công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô giai đoạn 2025 - 2026.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Sau đây là danh sách:

Tập thể:

Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Nhân dân và cán bộ bản Săm Phăn Thoong, huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cá nhân:

Thiếu tướng Nếch Vị Khạ Chăn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Ông Bun Nuôi Súc Thị Vông, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Trung tá Bun Sỏn Xay Xổm Phăn, Trưởng Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Ông Kong Chay Khăm Mứn Khun, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Bà Liên Vị Lay Khăm, Trưởng bản Săm Phăn Thoong, huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)