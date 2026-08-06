Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua Nghị quyết số 60/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh, với tổng mức đầu tư không quá 2.502,9 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án chuyển đổi số có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của tỉnh.

Một góc xã Hoằng Phú. (Ảnh minh họa)

Theo nghị quyết, dự án sẽ thực hiện đo đạc, lập mới bản đồ địa chính tại nhiều xã, phường chưa có dữ liệu; đo đạc bổ sung, chỉnh lý tại các khu vực đã có bản đồ nhưng còn thiếu hoặc có biến động; đồng thời hoàn thiện đăng ký đất đai đối với hơn 1,13 triệu thửa đất chưa đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khoảng 110.310 thửa đất đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho hơn 3,5 triệu thửa đất; đồng thời xây dựng các cơ sở dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch sử dụng đất và giá đất tại 166 xã, phường.

Tổng mức đầu tư dự án không quá 2.502,9 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến hết quý III/2027.

Mục tiêu dự án nhằm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phát triển và vận hành hệ thống thông tin đất đai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, phục vụ hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; quản lý, giám sát các dự án có sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê và xác định giá đất.

Dự án cũng tạo nền tảng giải quyết thủ tục hành chính đất đai trên môi trường điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Triển khai Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Việt Hương