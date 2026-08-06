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Hội viên phụ nữ trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng kế hoạch tổ chức lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng để phục vụ công tác giám định ADN, Hội LHPN phường Hàm Rồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hội viên phụ nữ trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hưởng ứng kế hoạch tổ chức lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng để phục vụ công tác giám định ADN, Hội LHPN phường Hàm Rồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hội viên phụ nữ trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hội LHPN phường Hàm Rồng tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Trong thời gian các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, cán bộ, hội viên phụ nữ phường đã tổ chức nhiều đợt tặng nhu yếu phẩm gồm nước uống, đồ ăn nhẹ cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng. Những phần quà cùng sự quan tâm, động viên kịp thời đã góp phần bảo đảm công tác hậu cần, tiếp thêm động lực để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội viên phụ nữ trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Những nhu yếu phẩm được trao tặng thể hiện sự quan tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn đối với các lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông qua việc đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hàm Rồng đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN #phường Hàm Rồng #Hài cốt #Chính quyền địa phương #Động viên #Tặng quà #Lấy mẫu #Lực lượng chức năng #Triển khai #nghĩa trang liệt sĩ

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