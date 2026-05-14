Triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/5/2026, triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đã được UBND tỉnh phê duyệt, giúp các đối tượng được thụ hưởng có nhà ở trước ngày 20/7/2026 để thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo kế hoạch, số đối tượng được hỗ trợ nhà ở là 67 đối tượng. Trong đó, xây mới 46 nhà, sửa chữa 21 nhà. Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 80 triệu đồng/căn, sửa chữa là 40 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và từ nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, đúng mức hỗ trợ, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường có đối tượng được hỗ trợ phải chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng.

Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm chất lượng công trình, phù hợp điều kiện thực tế của từng hộ gia đình, đáp ứng yêu cầu về an toàn, sử dụng ổn định lâu dài.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

