Xã Tiên Trang hỗ trợ người dân gia cố lồng bè nuôi cá

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), từ sáng 24/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Tiên Trang đã vận động các hộ nuôi cá lồng trên sông khẩn trương thực hiện các biện pháp gia cố, bảo vệ lồng nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Tiên Trang hiện có 22 hộ nuôi cá với 320 lồng nuôi cá với nhiều loại có giá trị kinh tế cao như cá mú, cá vược, cá chẽm...

Dự báo bão số 5 với cường độ mạnh đang hướng vào các tỉnh miền Trung, chính quyền xã Tiên Trang đã nhanh chóng thông tin, tuyên truyền tới người dân, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản, nhất là các hộ nuôi lồng bè trên sông chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Tiên Trang còn xuống tận lồng, bè hỗ trợ người dân chằng chéo, gia cố lồng nuôi để tránh thiệt hại do mưa bão.

Cùng với đó, UBND xã hướng dẫn người dân thu hoạch tỉa diện tích cá đạt thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại.

Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang cho biết: “Hiện nay, 100% thuyền đánh bắt gần bờ của người dân đã vào neo đậu. Lồng bè đã được giằng néo, gia cố cẩn thận. Xã sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết thường xuyên để chủ động các tình huống xảy ra trong những ngày tới”.

Lê Hoà