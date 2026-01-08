Chuẩn bị tổ chức Hội chợ Quốc gia mùa Xuân vào tháng 2/2026

Hotline: 0822.173.636   |

Chiều 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 nhằm thúc đẩy quảng bá, kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước và tạo khí thế mới khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chiều 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 nhằm thúc đẩy quảng bá, kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước và tạo khí thế mới khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Hội chợ dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4-8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), tại Đông Anh (Hà Nội), với chủ đề “Kết nối thịnh vượng-Mùa Xuân huy hoàng.” (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Theo Đề án do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, Hội chợ dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4-8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), tại Đông Anh (Hà Nội), với chủ đề “Kết nối thịnh vượng-Mùa Xuân huy hoàng.”

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hội chợ mùa Xuân được tổ chức trùng vào thời điểm cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mùa Xuân mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Hội chợ cũng diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo không khí phấn khởi, giúp kích cầu tiêu dùng nội địa trong nước, ưu tiên các sản phẩm Việt Nam, tăng cường phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” qua đó nâng cao sức mua cũng như là quảng bá văn hóa Tết của người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Hội chợ có tên gọi là Hội chợ Quốc gia lần thứ hai - Xuân 2026.

Để tăng hiệu quả tổ chức, Phó Thủ tướng yêu cầu, về thiết kế và chuẩn bị mặt bằng, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện thiết kế tổng thể, phân khu sản phẩm đa dạng từ nông sản, dệt may, giày dép đến đồ gỗ để tránh trùng lặp giữa các gian hàng.

Bộ Công Thương tính toán kéo dài thời gian hội chợ từ 5 ngày lên thành 1 tuần nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân và khách quốc tế tham quan, mua sắm.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng đề nghị phía Bộ Tài chính xem xét, đây là hội chợ xác định là tiếp tục xây dựng thương hiệu Hội chợ Quốc gia nên cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Bộ Công Thương cần xây dựng dự toán cụ thể, chi tiết các mục chi, rút kinh nghiệm từ Hội chợ mùa Thu để trình Chính phủ xem xét.

Về cơ chế triển khai, trong điều kiện thời gian gấp, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng cần khẩn trương; đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện đề án và tờ trình; hoàn thiện báo cáo trong ngày 9/1 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để quảng bá sản phẩm./.

Theo TTXVN

