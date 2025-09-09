Xã Thượng Ninh tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân Cuba

Sáng 9/9, xã Thượng Ninh tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức, bí thư, trưởng thôn, hiệu trưởng các đơn vị trường học, Ban CHQS, Công an xã.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Ninh kêu gọi với tinh thần “giúp bạn cũng chính là giúp mình”, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn đoàn kết, đồng lòng, tích cực chung tay ủng hộ để góp phần giúp Nhân dân Cuba sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mức vận động theo tinh thần tự nguyện. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, mức vận động ít nhất bằng một ngày lương.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên và hội viên đã tích cực tham gia đóng góp. Kết quả, tổng số tiền quyên góp tại lễ phát động là trên 12 triệu đồng. Thời gian vận động ủng hộ sẽ kéo dài đến ngày 9/10/2025.

Quỳnh Nga (CTV)