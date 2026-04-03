Xã Thượng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Trong quý I/2026, công tác cải cách hành chính tại xã Thượng Ninh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo thuận lợi, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Ninh hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đến hết ngày 30/3/2026, Trung tâm đã niêm yết, công khai đầy đủ 432 thủ tục hành chính bằng cả hình thức trực quan và mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi. Việc công khai, minh bạch quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết đã góp phần hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại cho người dân.

Trong quý, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 541 hồ sơ, trong đó 21 hồ sơ chuyển từ kỳ trước và 520 hồ sơ tiếp nhận mới. Kết quả đã giải quyết 512 hồ sơ; đáng chú ý, có tới 406 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 106 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Song song với đó, công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. 100% hồ sơ được số hóa đầy đủ, đảm bảo lưu trữ khoa học, thuận tiện tra cứu; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 98%, góp phần giảm thiểu việc người dân phải cung cấp lại thông tin. Các khoản thu phí, lệ phí đều được thực hiện thanh toán trực tuyến, phù hợp với xu hướng xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Xã Thượng Ninh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, luôn lấy người dân làm trung tâm.

Ghi nhận thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Ninh cho thấy, môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; người dân đến giao dịch được hướng dẫn tận tình, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh gọn, tạo niềm tin và sự hài lòng.

Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh Lê Đức Tuấn cho biết: “Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả phục vụ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.”

Những kết quả nổi bật trong quý I/2026 là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Thượng Ninh trong đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả trong thời gian tới.

​​​​​​​ Đoàn Lưu (CTV)