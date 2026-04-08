Xã Thọ Phú vào cuộc bảo vệ bia cổ có niên đại 300 năm

Sau nhiều năm chưa được quan tâm bảo vệ đúng mức, thậm chí bị tận dụng làm tường rào, hai tấm bia đá cổ có niên đại khoảng 300 năm tại xã Thọ Phú (huyện Triệu Sơn cũ) đang được chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ. Động thái này bước đầu tháo gỡ bất cập kéo dài trong công tác quản lý, gìn giữ di sản.

Lực lượng chức năng xã Thọ Phú tháo dỡ tường xây tiếp nối thân bia, xây tường mới bao quanh, bảo vệ tấm bia cổ.

Hai tấm bia cổ nằm trong khuôn viên đất ở của gia đình bà Dương Thị Thoa, ở thôn Thọ Long, xã Thọ Phú. Một trong hai tấm được gia đình bà tận dụng làm tường rào. Đây là tấm bia có kích thước lớn, dài khoảng 5m, cao gần 3m, dày 0,2m, dựng trên bệ đá tam cấp nguyên khối. Nội dung bia ghi lại công trạng của các vị tướng họ Lê, được chạm khắc tinh xảo.

Tấm bia thứ hai, ghi lại công lao của danh tướng Lê Thì Hải - cháu ruột danh nhân Lê Thì Hiến, những người có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ đất nước ở thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII.

Sau khi danh tướng Lê Thì Hải qua đời, triều đình cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ quy mô lớn tại quê hương. Tuy nhiên, từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, di tích đã bị tàn phá, đến nay chỉ còn lại hai tấm bia đá cùng nhiều chân tảng, phiến đá nguyên khối.

Lực lượng chức năng xã Thọ Phú tháo dỡ công trình xuống cấp, phát quang cây cối tại khu vực bia cổ.

Chia sẻ với phóng viên, bà Dương Thị Thoa cho biết: “Gia đình tôi cũng mong muốn di tích được bảo vệ, giữ gìn cho các thế hệ mai sau và sẵn sàng di dời khi địa phương bố trí được nơi ở mới”.

Theo tìm hiểu, toàn bộ diện tích đất ở của gia đình bà Thoa trước đây nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Tuy nhiên, đến năm 2014, UBND huyện Triệu Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con trai và con dâu bà, gây khó khăn cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Để khắc phục bất cập này, trước mắt, xã Thọ Phú đã tuyên truyền, vận động gia đình đồng thuận, tổ chức tháo dỡ phần tường rào xây dựng tiếp nối thân bia; đồng thời xây dựng tường bao bảo vệ, tháo dỡ các công trình xuống cấp, phát quang cây cối trong khuôn viên di tích.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú cho biết: “Về lâu dài, xã sẽ có kế hoạch bố trí đất ở cho gia đình bà Thoa, đồng thời triển khai tu bổ, cải tạo di tích để phát huy giá trị di sản trong công tác giáo dục truyền thống, giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của địa phương”.

Những tấm bia cổ trên địa bàn xã Thọ Phú có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, là di sản quý giá mang tầm quốc gia. Việc triển khai bảo vệ hai tấm bia cổ lần này được là bước đi cần thiết, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Cẩm Tú