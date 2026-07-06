Xã Thiệu Hóa đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng chính quyền số và xã hội số. Tại xã Thiệu Hóa, việc đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản không chỉ giúp người dân nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiện đại hóa công tác an sinh trên địa bàn.

Người dân được hướng dẫn các thủ tục nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng.

Thuận tiện cho đối tượng thụ hưởng

Vào những ngày chi trả trợ cấp hằng tháng, không ít người cao tuổi, người có công hay thuộc diện bảo trợ xã hội không còn phải đến các điểm chi trả, chờ đợi để nhận tiền mặt như trước. Giờ đây khi chi trả qua tài khoản ngân hàng, họ được nhận tiền nhanh chóng, an toàn ngay trên điện thoại hoặc thông qua thẻ ATM.

Theo thống kê, hiện xã Thiệu Hóa có 4.296 người đang hưởng chính sách an sinh xã hội, trong đó 967 người có công và thân nhân người có công, 3.329 người thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xã đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, từng bước chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang hình thức chuyển khoản, phấn đấu đến hết năm 2026 có tối thiểu 60% người hưởng nhận trợ cấp qua tài khoản.

Để mục tiêu này đi vào thực chất, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ cán bộ các thôn, tổ dân phố đến đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, ngân hàng, bưu điện đều trực tiếp xuống từng khu dân cư hướng dẫn người dân mở tài khoản, kích hoạt dịch vụ và làm quen với phương thức nhận tiền mới. Việc mở tài khoản được thực hiện miễn phí, hướng dẫn tại nhà đối với những trường hợp già yếu, khuyết tật, không có điều kiện đi lại.

Là người hưởng chế độ người có công nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Hảo thường phải nhờ con cháu đưa đến điểm chi trả để nhận tiền hằng tháng. Được cán bộ xã hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, bà đã nhận trợ cấp qua chuyển khoản. “Tiền về đúng ngày, không phải đi lại, con cháu cũng dễ kiểm tra. Tôi thấy cách làm này rất thuận tiện và yên tâm hơn nhiều”, bà Hảo chia sẻ.

Gia đình ông Lê Văn Tám có người thân đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Khi tổ công tác của xã đến nhà văn hóa thôn hướng dẫn mở tài khoản, ông được hỗ trợ hoàn tất các thủ tục chỉ trong thời gian ngắn. “Trước đây phải sắp xếp thời gian đi nhận tiền, nay tiền chuyển thẳng vào tài khoản, lúc nào thuận tiện thì rút. Mọi thông tin đều rõ ràng nên rất yên tâm”, ông Tám cho biết.

Từ những kết quả bước đầu cho thấy, việc chuyển đổi hình thức chi trả không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch, hạn chế rủi ro trong quá trình chi trả, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng thực hiện tại cơ sở.

Đồng bộ giải pháp

Hiện nay, việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người cao tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh; nhiều người vẫn giữ thói quen nhận tiền mặt; một số trường hợp sức khỏe yếu, sống một mình hoặc không có người hỗ trợ.

Từ thực tế này, xã Thiệu Hóa lựa chọn cách làm linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm. Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống truyền thanh, hội nghị thôn, sinh hoạt các đoàn thể và hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình. Cùng với đó, các đơn vị liên quan phối hợp mở tài khoản miễn phí, hướng dẫn sử dụng an toàn, bảo mật, đồng thời vẫn duy trì hình thức chi trả tiền mặt đối với các trường hợp đặc biệt như người khuyết tật nặng, người không có khả năng đi lại hoặc không có người nhận thay.

Để hỗ trợ tốt nhất cho người dân, các tổ công tác của xã làm việc xuyên trưa, kể cả ngoài giờ hành chính, trực tiếp đến các nhà văn hóa thôn, điểm công cộng để hỗ trợ mở tài khoản, kích hoạt dịch vụ và hướng dẫn sử dụng. Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nhờ đó, đến nay 100% đối tượng hưởng chế độ hằng tháng trên địa bàn đã được cài đặt tài khoản, thực hiện chi trả qua ngân hàng đối với người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Kết quả này giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công tác quản lý an sinh xã hội.

Việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt không chỉ thay đổi phương thức nhận tiền mà còn hình thành thói quen giao dịch số trong cộng đồng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nhất là với nhóm yếu thế. Qua đó, tạo nền tảng triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các chương trình chuyển đổi số tại địa phương.

Thời gian tới, xã Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lợi ích của hình thức chi trả mới; phối hợp với ngân hàng, bưu điện hỗ trợ mở tài khoản, hướng dẫn người thụ hưởng, nhất là người cao tuổi và hộ khó khăn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng đối tượng và đúng quy định.

Bài và ảnh: Trần Hằng