Xã Thanh Quân thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 11/7, đoàn công tác xã Thanh Quân đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Mê và thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Đoàn công tác xã Thanh Quân do đồng chí Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Mê.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Quân Lê Văn Thuận phát biểu tại buổi thăm, tặng quà.

Thăm Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, đoàn công tác đã được đơn vị thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Quân chúc mừng những chiến công, đóng góp của Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê trong suốt những năm qua. Chúc cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện xã Thanh Quân trao quà cho Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Nhân dịp này, xã Thanh Quân đã trao tặng Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê phần quà trị giá 30 triệu đồng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Đoàn công tác xã Thanh Quân trao quà cho các quân nhân là con thương binh, bệnh binh đang công tác tại Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Đoàn cũng trao 3 suất quà tặng các quân nhân là con của thương binh, bệnh binh đang công tác tại đơn vị, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn Lưu (CTV)