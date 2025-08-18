Xã Thanh Quân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Sáng 18/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” (19/8/2005 – 19/8/2025).

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Quân tặng hoa chức mừng Công an xã.

Trên địa bàn xã Thanh Quân, 20 năm triển khai “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã trở thành phong trào sâu rộng, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025 được tổ chức điểm tại thôn Đồng Chạng đã thu hút trên 200 đại biểu và đông đảo Nhân dân tham dự.

Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thời gian qua, Công an xã Thanh Quân đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiểm soát các dấu hiệu, hành vi có nguy cơ gây mất trật tự ATXH.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp nhận, giải quyết hơn 500 hồ sơ cho công dân; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho hàng trăm người dân. Các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được tổ chức thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo xã Thanh Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được biểu dương, khen thưởng

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 cá nhân tiêu biểu của xã Thanh Quân. Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

