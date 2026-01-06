Đấu tranh quyết liệt với các vi phạm về pháo nổ dịp cuối năm

Thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, lực lượng công an đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm và vi phạm pháp luật này.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra số pháo thu giữ.

Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền cũng như các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép. Cùng với đó là tăng cường lực lượng đến các địa bàn trọng điểm, phối hợp với chính quyền, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tổ chức chốt điểm, chốt chặn, tuần tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ cao về hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, lập án đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Ngoài ra, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; lắp đặt hệ thống pano, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động; tổ chức các điểm tiếp nhận, thu hồi để tạo thuận lợi cho Nhân dân giao nộp pháo nổ. Do chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý, nên chỉ tính từ tháng 11/2025 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã bắt, xử lý gần 10 vụ vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo, vật liệu nổ.

Điển hình, ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1997 trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh; Lê Hữu Khiêm, sinh năm 2006 trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Mua bán pháo nổ trái phép” và Vũ Trường Giang, sinh năm 1985 trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về tội “Tàng trữ pháo nổ trái phép”; thu giữ hơn 500kg pháo các loại. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện trên mạng xã hội facebook có một tài khoản đăng bài trong các hội, nhóm kín để bán các loại pháo nổ trái phép do nước ngoài sản xuất. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định chủ tài khoản facebook trên là của Lê Hữu Khiêm nên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, qua đó đã thu giữ hơn 200kg pháo nổ các loại. Mở rộng vụ án, lực lượng công an xác định số pháo nổ trên Khiêm thông qua mạng xã hội mua của Nguyễn Thị Cẩm Nhung về bán cho người dân trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình (trong đó có Vũ Trường Giang). Sau đó, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an hơn 200kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất mà đối tượng này đã mua qua mạng xã hội.

Trước đó, ngày 13/11/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hai, sinh năm 2004 ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng). Điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí, sinh năm 2000 ở xã Tiến Thắng, TP Hà Nội mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120kg.

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép trong dịp tết, lực lượng công an trong tỉnh đang tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân, các hộ kinh doanh cam kết không tham gia, tiếp tay vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình, chốt chặn tại các “điểm nóng”, điểm nghi vấn tập kết, phát sinh các luồng hàng hóa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Để Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, phấn khởi, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm, người dân hãy liên hệ, báo cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời theo quy định.

Bài và ảnh: Quốc Hương