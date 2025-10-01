Xã Thanh Quân khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ chiều 27/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn xã Thanh Quân có mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu cũng như hạ tầng giao thông.

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 40 hộ dân với 167 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tính đến trưa ngày 1/10, mưa bão khiến toàn xã có 34 ngôi nhà bị tốc mái và 1 ngôi nhà bị sập.

Căn nhà của gia đình ông Lương Văn Long, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quan, nằm bên bờ sông Chàng, bị sụt, lún nghiêm trọng.

Bão số 10 cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 51,45ha lúa, 2,6ha ngô, 2,1ha mía cùng 24ha keo bị ngập úng và gãy đổ. Bên cạnh đó, 10,2ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu, mất trắng hoàn toàn và hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết.

Đường vào thôn Thanh Tiến, xã Thanh Quân bị sạt sau đợt mưa kéo dài.

Cơ sở hạ tầng và công trình công cộng trên địa bàn xã cũng bị hư hại đáng kể. Một số trường học bị ngấm dột, xuất hiện 70 điểm sạt lở dọc các tuyến đường giao thông nông thôn, 7 ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ 500 triệu đồng.

Dù trời đã ngớt mưa gần 2 ngày nay, nước tại đập tràn Thanh Tiến, xã Thanh Quân vẫn chảy rất mạnh.

Ngay sau khi bão tan, chính quyền xã Thanh Quân đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức và người dân các thôn khẩn trương tham gia khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, kịp thời sơ tán dân, chốt chặn tại các điểm có nguy cơ ngập, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Chính quyền xã Thanh Quân tiến hành khơi thông dòng chảy tại đập tràn thôn Thanh Tiến.

Cô trò Trường Mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Quân ổn định việc dạy và học sau bão.

Cùng với việc vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện để tiến hành vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, chính quyền xã Thanh Quân đã hướng dẫn bà con tập trung khắc phục hậu quả, thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi; khẩn trương khôi phục, ổn định sản xuất nông nghiệp sau mưa bão... đồng thời phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc những diện tích lúa, cây trồng bị hư hại.

Ông Hà Văn Bổ, thôn Thanh Tiến, xã Thanh Quân, sửa lại máy móc bị hư hỏng do ngấm nước lâu ngày để phục vụ cho sản xuất.

Tranh thủ trời hửng nắng, người dân xã Thanh Quân ra đồng thu hoạt nốt diện tích lúa đã chín.

Nhóm PV Chuyên đề - Tiếng Dân tộc