Xã Thắng Lợi thăm viếng, chia buồn với gia đình có nạn nhân đuối nước do mưa lũ

Sáng 2/10, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thắng Lợi tổ chức đoàn đến thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân bị đuối nước do mưa lũ.

Lãnh đạo xã Thắng Lợi thăm viếng, chia buồn, động viên người thân trong gia đình ông Lê Trí Tuyên.

Trước đó, vào sáng 30/9/2025, ông Lê Trí Tuyên (sinh năm 1975, trú tại thôn Yên Quả 2, xã Thắng Lợi) đi thả lưới đánh cá tại khu vực đê sông Nhơm, thuộc địa phận thôn Lương Mộng không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Tại gia đình nạn nhân, các đồng chí lãnh đạo xã đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia quyến; đồng thời mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Trước tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn, nước lũ dâng cao, chính quyền xã Thắng Lợi khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; hạn chế đi lại, không đánh bắt cá, vớt củi hoặc hoạt động trên sông, hồ khi mưa lũ; tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Nguyễn Thơ