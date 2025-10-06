Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Xã Thắng Lợi: Học sinh 3 trường vẫn chưa thể đến lớp do ngập lụt

Nguyễn Thơ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng của cơn bão số 10 làm cho tất cả 14 trường học trên địa bàn xã Thắng Lợi bị ngập lụt. Đến nay (6/10), còn 3 trường chưa thể đón học sinh quay lại học tập.

Xã Thắng Lợi: Học sinh 3 trường vẫn chưa thể đến lớp do ngập lụt

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 làm cho tất cả 14 trường học trên địa bàn xã Thắng Lợi bị ngập lụt. Đến nay (6/10), còn 3 trường chưa thể đón học sinh quay lại học tập.

Xã Thắng Lợi: Học sinh 3 trường vẫn chưa thể đến lớp do ngập lụt

Sân Trường Tiểu học Tế Nông vẫn còn ngập nước.

Các nhà trường trên địa bàn xã buộc phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 29/9/2025 để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, đến ngày 6/10, 3 trường mầm non Tế Nông 1, tiểu học Tế Nông và THCS Tế Nông với tổng số 1.286 học sinh vẫn chưa thể cho học sinh trở lại học tập.

Xã Thắng Lợi: Học sinh 3 trường vẫn chưa thể đến lớp do ngập lụt

Hội LHPN xã Thắng Lợi hỗ trợ Trường tiểu học Tế Lợi vệ sinh trường lớp.

Hiện tại, nước trong các lớp học đã rút, song sân trường vẫn ngập, chưa đảm bảo vệ sinh, an toàn đón học sinh trở lại trường.

Trước thực trạng trên, 3 nhà trường đang tổ chức dọn vệ sinh theo phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”, tu sửa trang thiết bị, đồ dùng học tập bị hư hỏng để đón học sinh trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thơ

Từ khóa:

#Thắng lợi #Ngập lụt #Học tập #Cơn bão số 10 #Trường học #Học sinh nghỉ học #Nhà trường #Trường mầm non #học sinh trở lại trường #Tiểu học

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...

Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiếc đèn ông sao vẫn sáng nhàn nhạt một góc nhà, bánh nướng, bánh dẻo xếp gọn trong chiếc giỏ nhựa nhỏ. Những thức quà trung thu ấy không làm vơi đi được nỗi buồn  của 3 đứa trẻ vừa mất mẹ sau trận lũ lịch sử ở xã Nông Cống.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long