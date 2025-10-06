Xã Thắng Lợi: Học sinh 3 trường vẫn chưa thể đến lớp do ngập lụt

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 làm cho tất cả 14 trường học trên địa bàn xã Thắng Lợi bị ngập lụt. Đến nay (6/10), còn 3 trường chưa thể đón học sinh quay lại học tập.

Sân Trường Tiểu học Tế Nông vẫn còn ngập nước.

Các nhà trường trên địa bàn xã buộc phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 29/9/2025 để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, đến ngày 6/10, 3 trường mầm non Tế Nông 1, tiểu học Tế Nông và THCS Tế Nông với tổng số 1.286 học sinh vẫn chưa thể cho học sinh trở lại học tập.

Hội LHPN xã Thắng Lợi hỗ trợ Trường tiểu học Tế Lợi vệ sinh trường lớp.

Hiện tại, nước trong các lớp học đã rút, song sân trường vẫn ngập, chưa đảm bảo vệ sinh, an toàn đón học sinh trở lại trường.

Trước thực trạng trên, 3 nhà trường đang tổ chức dọn vệ sinh theo phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”, tu sửa trang thiết bị, đồ dùng học tập bị hư hỏng để đón học sinh trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thơ