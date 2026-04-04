Xã Thắng Lộc: Tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới

Ngày 4/4, Hội LHPN xã Thắng Lộc phối hợp với Công ty CP Giáo dục và phát triển văn hóa Việt tổ chức tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, tổ truyền thông cộng đồng và câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Đại diện lãnh đạo xã và các học viên tham dự buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; giới và lồng ghép giới; cách xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số; đồng thời chia sẻ, giải đáp một số băn khoăn của học viên, giải quyết một số tình huống thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, các học viên còn tích cực thảo luận, thực hành lồng ghép giới trong truyền thông và các hoạt động cộng đồng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho các học viên để thực hiện tốt, có hiệu quả Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Các thành viên câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tham gia tập huấn.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thái độ thực hiện các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại cơ sở.

Lê Hà