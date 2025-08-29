Xã Thạch Quảng tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Chiều 29/8, xã Thạch Quảng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Xã Thạch Quảng được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thạch Thành cũ, gồm Thạch Lâm, Thạch Tượng và Thạch Quảng. Sau sáp nhập xã có quy mô dân số 15.066 người với 2 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm Kinh và Mường.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng Nguyễn Minh Tuân phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, thu được những kết quả quan trọng, tạo động lực to lớn góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Qua đó, đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm của xã đạt 5,42%; tổng thu nhập trên các lĩnh vực năm 2025 ước đạt 591,64 tỷ đồng, tăng 137,24 tỷ đồng so với năm 2020.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu được triển khai đồng bộ và sâu rộng. Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã ước đạt 86%; tỉ lệ thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa ước đạt 95%; 100% cơ quan đơn vị trường học đạt cơ quan văn hóa.

Các phong trào thi đua nhằm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm thực hiện, mang lại hiệu quả rõ rệt trong phát triển KT-XH ở địa phương.

Cùng với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường; phong trào thi đua của chính quyền và các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, hình thức...

Lãnh đạo xã Thạch Quảng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2025-2030, xã Thạch Quảng xác định tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy hiệu quả các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội phục vụ đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng Thạch Quảng trở thành xã khá của tỉnh.

Lãnh đạo xã Thạch Quảng khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, xã Thạch Quảng có 11 tập thể, 43 cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Ngọc Huấn