Xã Tân Thành thiệt hại ước tính hơn 3,2 tỷ đồng do mưa bão

Ảnh hưởng bão số 10 và hoàn lưu bão gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông tại xã Tân Thành. Thời điểm hiện tại, cấp uỷ, chính quyền xã cùng với Nhân dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ổn định đời sống.

Một điểm sạt lở tại thôn Thành Lợi, xã Tân Thành do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão.

Báo cáo nhanh của UBND xã Tân Thành, mưa bão đã gây sạt lở 475m đường giao thông trên địa bàn với khối lượng đất đá khoảng 10.730m3. Trong đó có tuyến đường 519B từ thôn Thành Sơn sang làng Dỏ, cầu dân sinh khu Thành Sơn, đường liên thôn Yên Mỹ, đường thôn Buồng đi Pà Cầu...

Tại trường các mầm non và tiểu học Tân Thành, gió to gây tốc mái tôn, sập tường rào điểm trường lẻ Thành Lợp, Thành Nàng.

Ngày 29/9, có tới 11/18 thôn bị cô lập hoàn toàn với 1.781 hộ/7.677 nhân khẩu...

Tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn ước tính hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã Tân Thành đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân thu hoạch lúa.

Người dân tranh thủ thu hoạch mùa màng, phơi phóng tránh thiệt hại.

Chính quyền và người dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau mưa bão.

Tại một số trường học trên địa bàn xã Tân Thành, học sinh đã trở lại học bình thường.

Ông Lê Xuân Huệ, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tân Thành, cho biết: Hiện địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp mức độ thiệt hại, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Trung Lê