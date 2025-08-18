Xã Sao Vàng biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Sáng 18/8, xã Sao Vàng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. Đây là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Sao Vàng đã phát triển sâu rộng, lan toả trên tất cả các lĩnh vực, qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, những gương người tốt, việc tốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của xã.

Nổi bật như, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đạt kết quả tích cực, xã Xuân Sinh và Thọ Lâm cũ đạt xã NTM nâng cao; thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn đô thị văn minh; có 31 thôn đạt NTM và 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Kinh tế địa phương có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 73,5 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn đạt hơn 600 tỷ đồng.

Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phong trào “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chỉ đạo thường xuyên đến các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương và khen thưởng, trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn xã hội. Trong giai đoạn 2020–2025, toàn xã đã có 287 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, xã Sao Vàng đã tuyên dương, khen thưởng 13 tập thể và 91 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 và bầu đại biểu tham dự Đại hội tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 cấp tỉnh.

Cũng tại hội nghị, xã Sao Vàng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030 với các mục tiêu cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn; xây dựng Sao Vàng sớm trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, hướng tới đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Hải (CTV)