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Xã Quảng Ninh dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Lan Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 24/7, xã Quảng Ninh tổ chức dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương.

Xã Quảng Ninh dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 24/7, xã Quảng Ninh tổ chức dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương.

Xã Quảng Ninh dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương.

Xã Quảng Ninh dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Nghi thức cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, xã sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Dịp này, xã Quảng Ninh cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Lan Anh

Từ khóa:

#xã Quảng Ninh #Dâng hương #Tưởng niệm #các Anh hùng liệt sĩ #Quảng Xương #Anh hùng liệt sỹ #Thương binh #Gia đình chính sách #Phát huy truyền thống #Phát triển kinh tế

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