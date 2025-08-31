Xã Nga Sơn phấn đấu chuyển quà Tết Độc lập đến 100% người dân trong hôm nay

Thực hiện chủ trương tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Nga Sơn phấn đấu 100% người dân trên địa bàn xã sẽ nhận được quà của Đảng, Nhà nước ngay trong ngày 31/8.

xã Nga Sơn phát quà Tết Độc lập cho người dân.

Theo thống kê của UBND xã Nga Sơn, toàn xã có 47.045 nhân khẩu thuộc đối tượng được trao quà của Nhà nước. Với tinh thần khẩn trương, minh bạch, trách nhiệm, UBND xã Nga Sơn đã thành lâp 41 địa điểm trao quà cho Nhân dân.

Tại các điểm trao quà, người dân được cán bộ, lực lượng công an hướng dẫn tận tình cách nhận tiền trên ứng dụng VNeID và hỗ trợ nhận trực tiếp đối với những người không có tài khoản ngân hàng.

Điểm trao quà cho người dân tại thôn 6 xã Nga Sơn.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ thôn tại xã Nga Sơn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trao quà cho Nhân dân ngay trong ngày 31/8 để Nhân dân có thêm điều kiện, niềm vui trong ngày hội non sông.

Lê Hoà