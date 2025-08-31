(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Nga Sơn phấn đấu 100% người dân trên địa bàn xã sẽ nhận được quà của Đảng, Nhà nước ngay trong ngày 31/8.

Xã Nga Sơn phấn đấu chuyển quà Tết Độc lập đến 100% người dân trong hôm nay

Thực hiện chủ trương tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Nga Sơn phấn đấu 100% người dân trên địa bàn xã sẽ nhận được quà của Đảng, Nhà nước ngay trong ngày 31/8.

Xã Nga Sơn phấn đấu chuyển quà Tết Độc lập đến 100% người dân trong hôm nay

xã Nga Sơn phát quà Tết Độc lập cho người dân.

Theo thống kê của UBND xã Nga Sơn, toàn xã có 47.045 nhân khẩu thuộc đối tượng được trao quà của Nhà nước. Với tinh thần khẩn trương, minh bạch, trách nhiệm, UBND xã Nga Sơn đã thành lâp 41 địa điểm trao quà cho Nhân dân.

Tại các điểm trao quà, người dân được cán bộ, lực lượng công an hướng dẫn tận tình cách nhận tiền trên ứng dụng VNeID và hỗ trợ nhận trực tiếp đối với những người không có tài khoản ngân hàng.

Xã Nga Sơn phấn đấu chuyển quà Tết Độc lập đến 100% người dân trong hôm nay

Điểm trao quà cho người dân tại thôn 6 xã Nga Sơn.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ thôn tại xã Nga Sơn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trao quà cho Nhân dân ngay trong ngày 31/8 để Nhân dân có thêm điều kiện, niềm vui trong ngày hội non sông.

Lê Hoà


Lê Hoà

Từ khóa: Nga Sơn Nhân dân người dân Cách mạng tháng tám Tết độc lập Quốc khánh 2/9 Trao quà Nhà nước Tài khoản ngân hàng Lực lượng công an

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app