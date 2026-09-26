Xã Lưu Vệ xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng sai quy định

Nhằm chấn chỉnh các bãi tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, lấn chiếm hành lang giao thông và gây ô nhiễm môi trường, UBND xã Lưu Vệ vừa tổ chức đóng cọc bê tông và yêu cầu các chủ bãi tập kết dừng hoạt động.

Chính quyền địa phương đóng cọc bê tông phân định ranh giới hành lang an toàn giao thông, cấm tập kết vật liệu xây dựng

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn xã Lưu Vệ hiện có 11 bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng tự phát, không được cấp phép, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã đã thực hiện cắm cột bê tông cốt thép tại các vị trí bãi vật liệu vi phạm dọc theo chỉ giới hành lang giao thông. Đồng thời, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi cắm mốc giới phân định hành lang giao thông, UBND xã đã bàn giao biên bản, đồng thời yêu cầu các chủ bãi tập kết ký cam kết dừng hoạt động, nếu tái phạm sẽ xử phạt theo quy định.

UBND xã Lưu Vệ yêu cầu các chủ bãi tập kết nguyên vật liệu ký cam kết dừng hoạt động

Ông Đoàn Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ cho biết: Bằng việc kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử phạt, chính quyền địa phương đang từng bước giải quyết dứt điểm các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép. Điều này không chỉ đưa hoạt động kinh doanh bến bãi đi vào nền nếp mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhã Mai