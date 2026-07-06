Xã Hoằng Tiến nâng cao chất lượng lực lượng dân quân biển từ công tác huấn luyện

Sáng 6/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân biển năm 2026 theo Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 4 và kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo xã; đại diện Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Trạm Ra đa 510 cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đội Dân quân biển.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn nhấn mạnh, lực lượng dân quân biển là thành phần quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, giữ vai trò nòng cốt trong phối hợp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; đồng thời tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đối với xã Hoằng Tiến - địa phương có thế mạnh phát triển kinh tế biển với đội tàu khai thác hải sản đông - việc xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh về chính trị, giỏi chuyên môn, thành thạo kỹ năng quân sự có ý nghĩa quan trọng, góp phần gắn phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, sát thực tiễn, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện cần chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra với các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự chung, chuyên ngành dân quân biển và sẽ huấn luyện thực tế tại cảng cá Lạch Trường.

Tuyết Mai (CTV)