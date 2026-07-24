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Xã Hoằng Tiến dâng hương, cầu siêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng

Xuân Cường
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 24/7, tại Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ xã Hoằng Tiến, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ dâng hương, cầu siêu, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Xã Hoằng Tiến dâng hương, cầu siêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng

Tối 24/7, tại Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ xã Hoằng Tiến, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ dâng hương, cầu siêu, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Xã Hoằng Tiến dâng hương, cầu siêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng

Các đại biểu tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã đã dâng hoa, dâng hương, mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau lễ dâng hương, đã diễn ra lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng và cầu cho quốc thái dân an.

Xã Hoằng Tiến dâng hương, cầu siêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng

Quang cảnh Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lễ dâng hương và cầu siêu do xã Hoằng Tiến tổ chức là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Xuân Cường

Từ khóa:

#Mẹ Việt Nam anh hùng #các Anh hùng liệt sĩ #xã Hoằng Tiến #Dâng hương #HĐND #MTTQ #Tưởng niệm #Thương binh #Thống nhất đất nước #Tri ân

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