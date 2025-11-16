Xã Hậu Lộc tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 16/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hậu Lộc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng thầy giáo, cô giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và quá trình xây dựng, phát triển lĩnh vực giáo dục xã Hậu Lộc.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên các nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, dưới sự quản lý, điều hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập, song Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hậu Lộc luôn xác định giáo dục là ưu tiên hàng đầu, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Xã đã và đang tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, có các cơ chế chính sách hỗ trợ đội ngũ giáo viên, nhằm giữ vững và nâng cao vị thế của giáo dục xã Hậu Lộc luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Đến nay, 16/16 trường đạt chuẩn quốc gia; phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được xã quan tâm, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển giáo dục. Đặc biệt, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc tặng hoa chúc mừng các nhà trường nhân dịp 20/11.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, các thầy, cô giáo đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm về nghề, bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp cho sự phát triển giáo dục tại địa phương. Đồng thời, bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, coi đó là động lực để các nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc trao trao quyết định của Sở GD&ĐT tạo công nhận 12 học sinh đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa năm 2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hậu Lộc đã trao quyết định của Sở GD&ĐT công nhận 12 học sinh đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa năm 2025.

Trung Hiếu