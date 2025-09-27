Xã Hậu Lộc ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông

Chiều ngày 27/9, UBND xã Hậu Lộc tổ chức ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang đường bộ trên địa bàn xã.

UBND xã Hậu Lộc và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân buôn bán tại chợ cóc thôn Phú Cường chấp hành quy định an toàn giao thông đường bộ.

Thời gian gần đây, tại khu vực chợ Lộc Tân cũ (gọi là chợ cóc thôn Phú Cường), tuyến đường từ ngã tư đèn tín hiệu giao thông đến Nhà máy may IVORY và khu vực cổng chợ Phủ, một bộ phận không nhỏ người dân đã có hành vi lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn giao thông để buôn bán hàng hóa, gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn trực tiếp giải thích, hướng dẫn những hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tự nguyện tháo gỡ công trình.

Trong đợt ra quân lần này, UBND xã Hậu Lộc đã tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ qua địa bàn xã. Đặc biệt là khu vực chợ cóc thôn Phú Cường, tuyến đường từ ngã tư đèn tín hiệu giao thông đến Nhà máy may IVORY và khu vực cổng chợ Phủ.

Sau khi được tuyên truyền, nhiều hộ dân kinh doanh tại tuyến đường từ ngã tư đèn tín hiệu giao thông đến Nhà máy may IVORY đã di chuyển vào Chợ Chiều để buôn bán.

Nội dung trọng tâm của đợt ra quân là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Đường bộ năm 2024 và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cho quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần bảo bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Hầu hết các hộ kinh doanh trên địa bàn đã chấp hành và ghi biển hướng dẫn khách đến mua hàng chấp hành đúng quy định.

Để đạt được kết quả đề ra, UBND xã đã huy động các lực lượng, gồm: lực lượng công an, dân quân tự vệ, các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt ra quân, tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, hiệu quả. Tổ chức lực lượng, tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, các tuyến đường, khu phố. Đồng thời, thực hiện cưỡng chế tháo gỡ, xử lý vi phạm theo quy định đối với những trường hợp tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông.

Lê Hoà