Xã Định Tân kịp thời di dân 54 hộ, 202 khẩu vùng ngoại đê bị ngập lụt

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục ảnh hưởng do diễn biến phức tạp sau mưa bão số 10, trên địa bàn xã Định Tân có mưa vừa kéo dài, mực nước trên sông Mã 12,13m, dưới mức báo động 3 là 0,13m gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích nông nghiệp, trong đó có 45ha lúa, 169ha rau, hoa màu bị ngập úng, 53,5ha thuỷ sản và thiệt hại về tài sản khác ở trường học...

Tiếp tục ảnh hưởng do diễn biến phức tạp sau mưa bão số 10, trên địa bàn xã Định Tân có mưa vừa kéo dài, mực nước trên sông Mã 12,13m, dưới mức báo động 3 là 0,13m gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích nông nghiệp, trong đó có 45ha lúa, 169ha rau, hoa màu bị ngập úng, 53,5ha thuỷ sản và thiệt hại về tài sản khác ở trường học...

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các lực lượng chức năng kiểm tra tình hình ngập lụt tại các hộ dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã bám sát địa bàn, chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, kịp thời khắc phục sự cố tại chỗ. Địa phương cũng đã tổ chức di dời 54 hộ/202 khẩu vùng ngoại đê bị ngập lụt vào nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến khu vực cao ráo, tránh thiệt hại do mưa lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dân và đưa tài sản của đến vùng an toàn.

Trước đó, trong chiều qua 30/9, lãnh đạo xã đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục mưa bão của 12 nhà trường trên địa bàn để các thầy cô giáo và học sinh tiếp tục quay trở lại giảng dạy, học tập bình thường sau mưa bão.

Công tác dọn vệ sinh ở trường học được khẩn trương triển khai.

Hiện nay, công tác khắc phục sau mưa bão vẫn đang tiếp tục được Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã bám nắm, chỉ đạo kịp thời.

