10 dấu ấn nổi bật của tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Năm 2025 khép lại, ghi dấu một chặng đường đầy bản lĩnh và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, “vùng đất địa linh nhân kiệt” không chỉ giữ vững nhịp độ tăng trưởng mà còn tạo nên những đột phá ngoạn mục trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến an sinh xã hội. Cùng nhìn lại 10 dấu ấn tiêu biểu - những sự kiện nổi bật nhất vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một Thanh Hóa năng động, đổi mới và đang vươn mình mạnh mẽ trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong không khí dân chủ, thống nhất và trách nhiệm cao. Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, xác định mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa thuộc nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, hướng tới năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Thành công của Đại hội tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa phát huy tiềm năng, huy động hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng chủ trương, yêu cầu của Trung ương, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ và phù hợp thực tiễn. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi công vụ.

Tỉnh cũng hoàn thành sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7. Sau sắp xếp, Thanh Hóa còn 166 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 381 đơn vị, đạt tỷ lệ 69,65%.

Kết quả này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Năm 2025, Thanh Hóa đã khởi công và đưa vào sử dụng nhiều dự án lớn, trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiêu biểu như các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới; Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành; dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng; hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology; cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, cầu Cẩm Vân qua sông Mã; giai đoạn 2 Đại lộ Nam sông Mã; cùng các dự án công nghiệp quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh đã tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình. Việc triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần sẻ chia, nghĩa đồng bào, Thanh Hóa đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vượt tiến độ đề ra. Tỉnh đã huy động gần 1.619 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm hơn 76%, để xây mới và sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ gia đình khó khăn, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn 12 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định.

Thành công của chương trình không chỉ thể hiện ở số lượng nhà ở được xây dựng, sửa chữa, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện.

Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt hơn 55.000 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, vượt chỉ tiêu Trung ương giao, tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực. Kết quả này phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của các ngành kinh tế chủ lực, hiệu quả trong công tác điều hành và cải thiện môi trường đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; nhiều khoản thu chủ yếu như thu nội địa, thu từ doanh nghiệp và các dự án trọng điểm đạt mức tăng khá. Cùng với đó, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu bền vững.

Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao đã tạo nguồn lực quan trọng để Thanh Hóa đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2024, PCI của tỉnh tăng 9 bậc, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Đặc biệt, Thanh Hóa được ghi nhận là một trong 3 địa phương cải cách mạnh mẽ nhất giai đoạn 2005 - 2024.

Kết quả này phản ánh sự đổi mới đồng bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc cải thiện PCI không chỉ nâng cao vị thế, hình ảnh của Thanh Hóa trên bản đồ năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số. Theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số quốc gia năm 2024, Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc; cả ba trụ cột gồm Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số đều đạt điểm cao, đồng đều. Trong đó, Chính quyền số xếp thứ 2, Kinh tế số thứ 4 và Xã hội số thứ 5 toàn quốc.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện hạ tầng, phát triển nền tảng số dùng chung đến mở rộng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi sự hài lòng là thước đo hiệu quả đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Năm 2025, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng cùng nhiều sự kiện chính trị - văn hóa lớn, có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của quê hương Thanh Hóa. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; ôn lại những trang sử hào hùng của quân và dân Thanh Hóa trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về vùng đất và con người xứ Thanh anh hùng.

Những sự kiện chính trị - văn hóa lớn được tổ chức đồng bộ đã tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tạo sức mạnh tinh thần to lớn, thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng; bồi đắp và nhân lên niềm tự hào, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, cũng như giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Thỏa thuận được ký kết trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong các giai đoạn trước, đồng thời mở rộng nội dung hợp tác phù hợp với tình hình mới. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh giao lưu Nhân dân, kết nối doanh nghiệp, phát triển kinh tế biên mậu.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mà còn mở ra cơ hội mới để Thanh Hóa và Hủa Phăn mở rộng hợp tác toàn diện, bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương và tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước anh em.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hoá và các lực lượng chức năng đã phá thành công hàng loạt chuyên án lớn, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phá thành công nhiều chuyên án lớn, triệt xóa hàng loạt băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao được tăng cường, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cùng với đó, các biện pháp phòng ngừa xã hội, tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Nội dung: Hữu Đại

Đồ họa: Mai Huyền