Xã Định Tân còn 12 thôn sau sắp xếp

Chiều 30/6, xã Định Tân tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp thôn và công tác cán bộ sau sắp xếp.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao quyết định chỉ định chi ủy, chức danh bí thư chi bộ các thôn sau sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã công bố Nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp, tổ chức lại thôn; các quyết định về thành lập các chi bộ thôn, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và các quyết định về công tác cán bộ thôn, các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn sau sắp xếp.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao quyết định nhân sự phó bí thư chi bộ, trưởng thôn sau sắp xếp.

Theo đó, sau khi sắp xếp, xã Định Tân giảm từ 18 thôn xuống còn 12 thôn, trong đó có 6 thôn không thực hiện sắp xếp, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đơn vị sau sắp xếp đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân Vũ Ngọc Thưởng phát biểu giao nhiệm vụ cho bộ máy và nhân sự mới của các thôn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Định Tân khẳng định, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, do đó đề nghị cấp ủy các chi bộ và cán bộ các thôn sau sáp nhập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Hà