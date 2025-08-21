Xã Cẩm Tân phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã khá của khu vực miền núi

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Cẩm Tân long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cùng 181 đại biểu chính thức đại diện cho 1.046 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Cẩm Tân được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Cẩm Tân, Cẩm Phú và Cẩm Long. Đảng bộ xã có 1.046 đảng viên sinh hoạt ở 37 tổ chức cơ sở Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thực hiện các mục tiêu đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô và giá trị. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 58,14 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 132 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2020.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả; đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cẩm Tân phấn đấu thực hiện có hiệu quả 25 chỉ tiêu chủ yếu (gồm 11 chỉ tiêu kinh tế; 8 chỉ tiêu văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu môi trường; 1 chỉ tiêu an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng).

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ xã đề ra 3 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm xây dựng xã Cẩm Tân trở thành xã khá của khu vực miền núi vào năm 2030, đến 2045 đạt đô thị loại V.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra, đồng chí đề nghị địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, rừng, nguồn lao động để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển lâm - nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số; tích tụ đất đai, phát triển vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ; phát triển sản phẩm OCOP; tập trung quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030. Đồng thời có kế hoạch phấn đấu năm 2030 trở thành xã khá của khu vực miền núi, đến 2045 đạt đô thị loại V theo đúng mục tiêu Đại hội đề ra.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Tân.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Phương Liên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoài Anh