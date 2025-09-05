Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đang đến gần. Không khí hân hoan, phấn khởi lan tỏa khắp các phố phường, bản làng xứ Thanh. Với thế và lực mới có được sau một nhiệm kỳ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX kỳ vọng sẽ đưa Thanh Hóa bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Phường Tĩnh Gia rực rỡ cờ hoa chào mừng đại hội đảng các cấp.

Trong những ngày đất trời chuyển mình sang thu, một dải vùng biển phường Tĩnh Gia vẫn đang sống cùng những rạo rực, hân hoan sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội vẫn được treo trang trọng. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫn phấp phới tung bay trên các ngả đường, nơi công sở, nhà văn hóa phố cho đến từng hộ gia đình. Dường như, đất và người nơi đây muốn lưu lại thật lâu, ghi nhớ thật kỹ sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng của phường khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cũng để chào mừng sự kiện đặc biệt - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ vùng biển Tĩnh Gia, chúng tôi theo những cung đường rợp cờ đỏ sao vàng đến với miền núi cao. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, xã Xuân Chinh những ngày này cũng rực đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những câu khẩu hiệu chào mừng. Đồng chí Hoàng Văn Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Chinh cho biết: “Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng. Bởi thế, công tác tuyên truyền được chúng tôi rất coi trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.

Là phường trung tâm của cả tỉnh, cũng là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phường Hạc Thành những ngày cận kề đại hội như khoác lên bộ áo mới tươi đẹp đầy sức sống. Cầu Nguyệt Viên, đảo giao thông cửa ngõ phường Hạc Thành và ngã tư Đại lộ Nam sông Mã đỏ rực những lồng cờ hồng kỳ, cùng nhiều cụm pano tấm lớn chào mừng đại hội. 256 chậu hoa lớn trên các tuyến đường chính, hơn 1.000 chậu hoa nhỏ trên các dải phân cách đã hòa cùng sắc đỏ, sắc vàng của những câu khẩu hiệu, tạo nên một khung cảnh đẹp cuốn hút mọi người dân. Buổi tối, Hạc Thành càng trở nên lung linh, huyền ảo hơn bởi “bữa tiệc ánh sáng” đầy ấn tượng trên khắp các tuyến phố và những nơi công cộng. Trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng được trang hoàng rực rỡ, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn thể hiện khí thế phấn khởi của cán bộ, đảng viên, người lao động cùng hướng về đại hội.

Tuyên truyền cổ động trực quan giữ vai trò quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng. Vì thế, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cắm hồng kỳ, dựng cụm pa nô tấm lớn, treo băng rôn, áp phích, tổ chức triển lãm, tuyên truyền trên màn hình điện tử... Không ít các địa phương như: Hạc Thành, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lưu Vệ, Thọ Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc... đã trang bị cờ Tổ quốc đồng đều về kích thước và giá treo cho các gia đình; đầu tư dựng các khung kim loại cố định để treo băng rôn ngang qua đường giao thông; sử dụng bảng điện tử, màn hình led trong cơ quan công sở, trường học... tạo nên tính thẩm mỹ cao.

Giữ vai trò quan trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện xong 21 pano tấm lớn và 6 màn led ở các vị trí trung tâm, điểm ra vào địa bàn tỉnh trên các Quốc lộ 1A, 45, 47, các nút giao cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành (đầu phía Bắc - Nam của TP Thanh Hóa cũ)... Không gian trưng bày sách, ảnh và tư liệu; bố trí hoa, chậu hoa, cây cảnh trong hội trường và khu vực khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh (25B) - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng đang được gấp rút hoàn thành.

Để tạo dấu ấn trong công tác tuyên truyền, tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 tại 2 địa điểm. Trong đó, triển lãm tại Trung tâm hội nghị tỉnh thực hiện trong 3 ngày diễn ra đại hội; triển lãm tại Quảng trường Lam Sơn tổ chức trong 5 ngày, trước và trong đại hội. Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, kết quả các thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, toàn diện và nổi bật của tỉnh trong 5 năm qua, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới; quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người xứ Thanh và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội, đặc biệt là chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được triển khai với 2 nội dung chính là lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên mới” sẽ là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp tục bồi đắp và nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Qua đó, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực lao động, sản xuất, học tập và cống hiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Nhiệm kỳ mới, niềm tin mới, khí thế mới! Nối tiếp những thành quả đạt được, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa tiếp tục chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh văn minh, hiện đại, giàu đẹp, tỉnh “kiểu mẫu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bài và ảnh: Tố Phương