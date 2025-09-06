Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Những ngày này, trên khắp các nhà máy, xí nghiệp, công trường, trường học, bệnh viện... cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thanh Hóa đang hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có giá trị... lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, từ đầu năm 2025, công đoàn Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của đơn vị; động viên người lao động (NLĐ) phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Đồng chí Tô Văn Mùi, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, cho biết: Để các phong trào thi đua (PTTĐ) thu hút được đông đảo NLĐ, công đoàn công ty có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời, chế độ đãi ngộ tốt để tạo động lực cho công nhân lao động phát huy năng lực, sở trường, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng. Nhiều PTTĐ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã mang lại hiệu quả thiết thực, kết quả mỗi năm có từ 20 - 30 sáng kiến, trong đó nhiều sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Các sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả sản xuất cao đang được áp dụng tại doanh nghiệp, như: “Chế tạo máy sàng liệu kim loại nhỏ lẫn trong đất mịn”; “Cải tiến chi tiết máy ép cục cửa đẩy liệu và ty dẫn hướng công tắc hành trình cho các xilanh máy ép”; “Ghép mã hàng phôi thép xuất khẩu nhằm tăng tiến độ khai thác khi làm hàng”...

Hòa chung không khí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, những ngày này, tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, chúng tôi cảm nhận được khí thế thi đua lao động sản xuất hết sức sôi nổi của NLĐ tại doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân công ty, cho biết: “Với tinh thần sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng, những ngày qua, công nhân tại các xưởng sản xuất đều quyết tâm làm việc khẩn trương, nhiệt tình sản xuất ra những sản phẩm đẹp, đúng tiêu chuẩn để hoàn thành lô sản phẩm xuất khẩu trước thời hạn. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các ngày lễ lớn của đất nước”.

Ngay từ đầu năm 2025, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát động các PTTĐ sâu rộng trong CNVCLĐ. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai PTTĐ trọng tâm chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nội dung trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả PTTĐ “CNVCLĐ tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030, gắn với tổ chức hiệu quả diễn đàn “Đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2025-2030. Cụ thể, đối với công đoàn các doanh nghiệp thi đua: “Phát huy sáng kiến trong lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững”. Công đoàn các đơn vị sự nghiệp, thi đua “Nâng cao hiệu quả phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức làm việc". Nghiệp đoàn cơ sở thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phát triển, xây dựng nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh”...

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có những chính sách khen thưởng đối với cán bộ, CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đề tài, sáng kiến hay, có tính ứng dụng cao; tổ chức tốt các hội thi nâng cao tay nghề, thi thợ giỏi nhằm tăng tính chủ động, tư duy sáng tạo của CNVCLĐ; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng cho các phong trào... Qua đó, khơi dậy niềm tự hào vì được cống hiến, thúc đẩy tư duy sáng tạo của NLĐ với những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích giúp nâng cao hiệu quả công tác, lao động, học tập, sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ việc đẩy mạnh phát động các PTTĐ, Thanh Hóa xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân có những mô hình điển hình, sáng kiến hay, tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đó là những nhà giáo dạy giỏi, tâm huyết với nghề; những bác sĩ giàu y đức, hết lòng vì người bệnh; những công nhân thạo nghề, giỏi việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động và sản xuất... Họ chính là những chủ thể sáng tạo, hạt nhân tiêu biểu trong các PTTĐ yêu nước do tổ chức công đoàn phát động. Trong 8 tháng năm 2025, CNVCLĐ toàn tỉnh đã có trên 6.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào lao động, sản xuất, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng; trong đó có 19 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đây chính là những kết quả rõ nét nhất, thiết thực nhất mà CNVCLĐ trong tỉnh phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Từ bàn tay, khối óc lao động sáng tạo và bền bỉ, NLĐ xứ Thanh đã và đang tạo dựng nên nhiều thành quả, công trình có giá trị, góp phần cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê