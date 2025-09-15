Thắng Lộc quan tâm giải quyết đơn thư, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Ngay sau khi đi vào hoạt động, UBND xã Thắng Lộc đã chủ động thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua đó vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của người dân, vừa phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công sở xã Thắng Lộc.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Thắng Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Xuân Thắng và Xuân Lộc (huyện Thường Xuân cũ). Sau sắp xếp, xã có diện tích 73,75km2, quy mô dân số là 8.893 người. Đây là xã miền núi, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, địa bàn từng xảy ra tình trạng đơn thư phức tạp, vượt cấp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Chủ tịch UBND xã Thắng Lộc Lê Văn Hùng cho biết: "Xác định rõ vị trí, vai trò công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng với quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xã đã chú trọng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, thống nhất nhận thức đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, hiểu dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ".

Theo đó, ngay sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thắng Lộc đã bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thuận lợi công tác tiếp công dân. Xã ưu tiên bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt để tiếp công dân. Đồng thời, phân công lãnh đạo UBND xã tiếp công dân theo định kỳ. Niêm yết công khai địa điểm, lịch tiếp, nội quy tiếp công dân ở vị trí dễ nhìn để người dân được biết. Thực hiện thường xuyên, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân...

Bên cạnh việc duy trì lịch tiếp công dân tại công sở, UBND xã Thắng Lộc đã phân công cán bộ, công chức thường xuyên xuống địa bàn dân cư, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, cũng như những bức xúc phát sinh từ cơ sở. Trong đó, chú trọng nắm bắt địa bàn, khu vực đã từng xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài trong thời gian trước đây. Đây vừa là một bước quy trình, nghiệp vụ, vừa là kênh thông tin hai chiều quan trọng, giúp chính quyền xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tâm lý của người dân. Từ đó có biện pháp xử lý, giải quyết hiệu quả, kịp thời vấn đề người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh.

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, từ ngày 1/7 đến nay xã Thắng Lộc đã tiếp hơn 30 lượt công dân tại trụ sở UBND xã. Qua đó đã tiếp nhận 12 đơn của công dân, trong đó có 1 đơn tố cáo, còn lại là đơn kiến nghị, phản ánh, liên quan đến quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất và đều thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã.

Chủ tịch UBND xã Thắng Lộc Lê Văn Hùng cho biết thêm, "sau tiếp nhận, UBND xã đã thực hiện nghiêm quy định về trình tự, thủ tục trong phân loại, xử lý đơn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, xã đã hoàn thành giải quyết 8 đơn, số còn lại đang trong quá trình giải quyết theo hạn định. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, minh bạch, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân".

Đáng chú ý, trong công tác này, xã Thắng Lộc đã quan tâm làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở. Thông qua đó vừa đảm bảo quy trình, nghiệp vụ, vừa góp phần giải quyết dứt điểm các vấn đề người dân kiến nghị, phản ánh, tăng cường gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Ngoài tổ chức thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định, UBND xã Thắng Lộc đã chú trọng vận hành hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công thông suốt, hiệu quả. Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức bộ máy và hoạt động, nâng cao thái độ ứng xử của cán bộ, công chức... Thông qua đó không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước mà còn góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hạn chế tối đa tình trạng đơn thư của người dân.

Bài và ảnh: Đồng Thành