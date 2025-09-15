Thông báo thời gian, chương trình kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có thông báo số 466/TB-VP về thời gian, chương trình kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thời gian: 01 buổi, khai mạc kỳ họp từ 14 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tầng 3, Tòa nhà Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 04, Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết.

Chương trình kỳ họp thứ 33 được đăng tải trên Website của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

NDS