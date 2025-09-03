Chuẩn bị chu đáo, hướng tới thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới, đưa Thanh Hóa cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã, đang được gấp rút triển khai và hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Công tác tuyên truyền được phường Hạc Thành triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi trước thềm đại hội. Ảnh: Tố Phương

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đại hội là hoạch định đường lối phát triển của tỉnh với tầm nhìn trung hạn, dài hạn và cả những quyết sách mang tính đột phá mạnh mẽ. Điều này phải được thể hiện rõ nét trong văn kiện đại hội. Để văn kiện đại hội là một công trình tổng kết thực tiễn sâu sắc, vừa đúc kết, kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ trước, vừa đón bắt đúng, khai thác hiệu quả những thành tựu phát triển tiến bộ của thời đại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức 14 hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và tham vấn một số chuyên gia, nhà khoa học, trí thức để hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm cao, dự thảo văn kiện đại hội được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đóng góp ý kiến, Tổ Biên tập văn kiện đã chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau khi Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào công tác chuẩn bị đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành. Đến thời điểm này, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đã và đang triển khai các công việc liên quan như: chỉnh trang địa điểm tổ chức đại hội; bố trí phòng cho các tổ thảo luận; nơi làm việc cho các tiểu ban; trung tâm báo chí phục vụ công tác tuyên truyền những ngày diễn ra đại hội; trưng bày tranh, ảnh, sách báo, hiện vật về thành tựu 5 năm (2020-2025); cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền; sơ đồ, danh sách đại biểu chính thức dự đại hội. Phòng tiếp công dân cũng được bố trí ngay bên phía ngoài Trung tâm hội nghị 25B.

Bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công chung của đại hội. Tại hội nghị cho ý kiến về phương án tổ chức phục vụ đại hội diễn ra vừa qua, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực diễn ra đại hội, khu vực ăn nghỉ của các đại biểu và khu vực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của đại hội. Để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, Công an tỉnh đã có phương án dẫn đoàn và điều tiết giao thông trên các tuyến đường liên quan đến địa điểm tổ chức đại hội, nhất là vào giờ cao điểm. Công an tỉnh cũng thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, không để phát tác các thông tin sai sự thật liên quan đến đại hội đảng các cấp”. Thời gian trước khi diễn ra đại hội, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm chắc tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Công tác tuyên truyền về đại hội đã và đang được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và bầu không khí thi đua sôi nổi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực, trong các tầng lớp Nhân dân. Trên các trục đường chính của các đô thị, trung tâm, khu dân cư..., rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ, pa nô, băng zôn, áp phích, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030...

Là phường trung tâm của cả tỉnh, cũng là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phường Hạc Thành đã và đang khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, cho biết: “Để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phường đã và đang tiến hành cắt tỉa hơn 200 cây xanh trên các trục đường chính và cho trồng thay thế các cây bị gãy đổ do bão số 5 gây ra. Cùng với trang trí cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu, phường bố trí 256 chậu hoa lớn trên các tuyến đường chính, Quảng trường Lam Sơn và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi; bố trí hơn 1.000 chậu hoa nhỏ trên các giải phân cách. Tại một số điểm trung tâm được trang hoàng cờ hoa, hệ thống đèn trang trí, tạo điểm nhấn nổi bật và tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng đại lễ”.

Công tác trang trí khánh tiết, in ấn, phát hành văn kiện, tài liệu và công tác lễ tân, hậu cần phục vụ đại hội cũng đã và đang được triển khai đồng bộ, đúng phương án đã được phê duyệt, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình; từng bộ phận rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm điện, nước, an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm. Chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công của đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo. Trong đó, chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai với 2 nội dung chính là lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên mới”. Hiện nay, MTTQ tỉnh và các ban, sở, ngành đang phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ các nội dung, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm chương trình được tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực.

Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Tiểu ban phục vụ đại hội và các sở, ngành, địa phương liên quan, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đang gấp rút được hoàn thành. Tin tưởng rằng, với thế và lực mới có được sau một nhiệm kỳ “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, Thanh Hóa sẽ bứt phá vươn lên, hòa nhịp cùng cả dân tộc hướng tới tương lai rạng rỡ!.

Tố Phương