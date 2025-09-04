Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/9. Nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Các lực lượng tham gia thực hiện cao điểm đảm bảo ANTT, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) và cũng là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, do vậy Công an phường Hạc Thành đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ về đảm bảo ANTT. Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết: Để làm tốt công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau đại hội, Công an phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tuần tra nắm bắt tình hình Nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật.

Cùng với đó, Công an phường Hạc Thành đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tốt ANTT, chủ động xây dựng phương án phân luồng các loại phương tiện, đảm bảo an toàn và thông suốt trên các tuyến đường đại biểu tham dự đại hội đi qua, không để ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng điều hành, sắp xếp phương tiện tại các điểm diễn ra đại hội và nơi đại biểu cư trú. Bên cạnh đó, bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội, Công an phường Hạc Thành đã đề ra những biện pháp phù hợp để đảm bảo ANTT và dự kiến phương án giải quyết tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Xác định bảo vệ Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác. Công an tỉnh tham mưu cho Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ đại hội, nhất là chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác nắm tình hình; giải quyết các tranh chấp, kiên quyết không để xảy ra khiếu kiện đông người; làm tốt công tác thẩm định nhân sự đại hội, kể cả những người tham gia phục vụ. Ðồng thời tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tăng cường từ 50% lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trở lên xuống cơ sở bám nắm địa bàn, dư luận trước, trong và sau đại hội. Cùng với đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; tổ chức thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, hình sự nguy hiểm, “tín dụng đen”; tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm trong các tầng lớp Nhân dân. Phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, phong trào phát huy hiệu quả, qua đó tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ, huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng tăng cường phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống phá Ðảng, Nhà nước, xuyên tạc việc tổ chức đại hội, chống phá nền tảng tư tưởng của Ðảng hoặc kích động tụ tập biểu tình, gây rối. Các đơn vị trực thuộc phân công, bảo đảm quân số trực ban, trực chiến 24/24 giờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, rà soát lại toàn bộ các phương án xử lý tình huống, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đảm bảo “sẵn sàng” khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, trọng tâm là các khu vực xung quanh địa điểm diễn ra đại hội.

Nỗ lực của lực lượng chức năng là rất đáng ghi nhận, song để đảm bảo ANTT trong những ngày diễn ra đại hội rất cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, phường, trên hết là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân nhằm đảm bảo Đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Quốc Hương