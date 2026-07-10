Xã An Nông triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 10/7, xã An Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại hội nghị.

6 tháng đầu năm dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới với khối lượng công việc lớn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Nông đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực với 21 đảng viên mới được kết nạp, đạt 58,3% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ khi tiếp nhận đạt 99,89%.

Đại diện lãnh đạo xã trình bày kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm.

Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đứng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Hoàn thành việc sắp xếp, thành lập các thôn; kiện toàn các chức danh sau sắp xếp theo đúng chủ trương và nhận được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Việt Ba nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là nhanh chóng đưa bộ máy mới tại các thôn đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

♦ Cùng ngày, Đảng ủy xã An Nông tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5/2026 cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã An Nông trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, động viên các thế hệ đảng viên tiếp tục cống hiến, xây dựng Đảng bộ xã An Nông ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quang Phú (CTV)