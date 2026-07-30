Giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại phường Nghi Sơn

Sáng 30/7, Đoàn giám sát số 174 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại phường Nghi Sơn.

Đoàn giám sát số 174 Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại phường Nghi Sơn.

Đoàn đã khảo sát tại Chi bộ tổ dân phố Hải Yến, phường Đào Duy Từ, là nơi cư trú của đồng chí Chủ tịch UBND phường Cao Lương Ngọc và Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường, là nơi đồng chí công tác, sinh hoạt Đảng.

Qua giám sát cho thấy, phường Nghi Sơn cơ bản thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia bàn bạc, góp ý, giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp.

Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND phường Cao Lương Ngọc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của Nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp, giữ vững ổn định trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế như: công tác tuyên truyền có thời điểm chưa thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dân chủ ở sở chưa đồng đều; chưa tổ chức thực hiện đối thoại với Nhân dân; chưa bố trí kinh phí thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Chủ tịch UBND phường Cao Lương Ngọc phát biểu tại buổi giám sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đầy đủ việc công khai theo quy định, lưu trữ hồ sơ minh chứng, đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Phan Nga