Lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại các xã Thường Xuân, Ngọc Lặc, Nông Cống, Như Xuân

Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các xã Thường Xuân, Ngọc Lặc, Nông Cống và Như Xuân.

Các lực lượng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Nông Cống.

Các lực lượng tiến hành lấy mẫu đối với 37 phần mộ liệt sĩ gồm: 3 phần mộ tại xã Thường Xuân, 17 phần mộ tại xã Ngọc Lặc, 13 phần mộ tại xã Nông Cống và 4 phần mộ tại xã Như Xuân.

Lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Như Xuân.

Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và trang nghiêm. Sau khi hoàn thành, các mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngọc Lê (CTV)